В Московском метрополитене рассказали, как можно сэкономить время в час пик

В Московском метрополитене рассказали, что пассажиры могут значительно сэкономить время в час пик, занимая обе стороны эскалатора. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки.

Работники метро отметили, что, если люди будут следовать этому совету, они будут чувствовать себя комфортнее.

Также в метрополитене сообщили об исследовании, в результате которого выяснилось, что тактика занимать обе стороны эскалатора может увеличить его пропускную способность почти на треть.