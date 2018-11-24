В Московском метрополитене рассказали, как можно сэкономить время в час пик
Сотрудники столичной подземки рассказали, что, если пассажиры будут занимать левую и правую сторону эскалатора, они будут чувствовать себя комфортнее.
Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
В Московском метрополитене рассказали, что пассажиры могут значительно сэкономить время в час пик, занимая обе стороны эскалатора. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки.
Работники метро отметили, что, если люди будут следовать этому совету, они будут чувствовать себя комфортнее.
Также в метрополитене сообщили об исследовании, в результате которого выяснилось, что тактика занимать обе стороны эскалатора может увеличить его пропускную способность почти на треть.