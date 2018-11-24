Наталия Орейро сняла новый клип в Балашихе

Уругвайская певица и актриса Наталия Орейро сняла клип на песню «To Russia With Love», которая переводится на русский как «В Россию с любовью», в подмосковном городе Балашихе. Клип был опубликован на YouTube.

В ролике показаны несколько городских домов, улиц и квартир с портретами Орейро. Также в съемках задействовали Дом культуры и местных жителей.

В клипе показаны типичные атрибуты советского и российского быта времен 1980-х и 1990-х годов прошлого века: аккордеон, ковер на стене, кокошники и пиратские видеокассеты. Текст песни исполнен на трех языках: испанском, английском и русском.

В конце клипа певица поздравила всех с Новым годом. По ее словам, песня предназначена именно для этого праздника.