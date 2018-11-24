Четыре человека погибли в ДТП с фурой и автобусом под Орлом

Четыре человека стали жертвами серьезной аварии на трассе Орел - Тамбов, где столкнулись легковой автомобиль Volkswagen, фура и автобус. Об этом сообщает ГУ МЧС по Орловской области.

«Вблизи деревни Жуковки автомобиль Volkswagen Passat столкнулся с фурой. Погибли четыре человека», - говорится в сообщении ведомства.

По версии МВД, автомобиль Volkswagen двигался в сторону Орла и выехал на полосу встречного движения, столкнулся по касательной с рейсовым автобусом ПАЗ. Сразу после этого столкнулись еще один легковой автомобиль и фура DAF.

В салоне автобуса был 21 человек, никто из них не пострадал. Сейчас на месте инцидента работают правоохранительные органы и спасатели. Последствия ДТП устраняются.