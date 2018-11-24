В Самаре злоумышленник украл из банкомата пустую ячейку

Уроженец Средней Азии голыми руками попытался вскрыть банкомат в одном из самарских отделений Сбербанка. Камера наблюдения сняла действия преступника. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

Попытка ограбления произошла рано утром. На кадрах зафиксировано, как молодой человек подошел к банкомату и принялся колдовать над клавиатурой. Видимо, он устал подбирать код доступа и решил силой вскрыть верхнюю часть банкомата, после чего вырвал целый блок и поволок его на улицу за шнур питания.

В итоге вор получил доступ к сервисной зоне, где была только пустая ячейка для сбора фальшивых банкнот.

Правоохранительные органы задержали 21-летнего уроженца Средней Азии, который ранее привлекался к ответственности за совершение имущественного преступления.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Кража».