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Протестующие «желтые жилеты» в Париже дошли до резиденции Макрона

Анастасия Евдокимова
19:07 24.11.2018
В ходе массовых протестов в Париже пострадали более 130 полицейских.
Фото: Vincent Isore imago stock&people, Globallookpress

Более трех тысяч жандармов приняли участие в разгоне массовых манифестаций «желтых жилетов» в Париже. Акции противников повышения цен на топливо проходят сразу в нескольких городах Франции. Но больше всего - свыше 30 тысяч человек - вышли именно на улицы столицы.

С самого утра силы правопорядка блокировали центральные кварталы города, в том числе Елисейского дворца и Национального собрания. А подступы к самой знаменитой и красивой прогулочной алее Европы - Шанзелизе - сегодня было не узнать.

Протестующие применяли дымовые шашки, шумовые гранаты, дубинки, слезоточивый газ. Чтобы оттеснить манифестантов от площади Согласия, полиция применила водометы. Масштабные акции против повышения цен на топливо и увеличение налогов начались во Франции около недели назад. За это время, по данным МВД страны, в результате стычек два человека погибли, около 800 - ранены, в их числе и более 130 полицейских.

Шествие сопровождалось крушением автомобилей, ресторанов.

«Макрон - отставка! Макрон - вор!» - написано на плакатах протестующих.

Активисты выступают против введения в прошлом году налогов на дизтопливо и бензин, которые были направлены на то, чтобы французы пересели на более экологический вид транспорта.

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