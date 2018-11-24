Писатель Ерофеев рассказал о депортации из Грузии

Писатель Виктор Ерофеев, которого грузинские пограничники задержали в аэропорту Тбилиси и вернули обратно в Россию, прокомментировал «Звезде» неприятный инцидент. По словам россиянина, ему ничего толком не объяснили, а просто вручили посадочный талон на обратный рейс.

Границу он так и не пересек. По возвращении на родину писатель направил в компетентные органы Грузии запрос с просьбой объяснить причины отказа во въезде.

«У них свои законы, поэтому я не стал расстраиваться. Другое дело, что я зря туда слетал. До этого меня с цветами встречали в мае, когда я был почетным гостем литературного фестиваля, поэтому какой-то логики я не нашел в этом. Пограничники знали, с кем имеют дело, и были очень смущены, я бы даже сказал. Я про тех сотрудников, которые занимались выписыванием всех необходимых бумаг. У меня в Грузии много друзей, и они звонили в приемную президента и в МВД, но не дозвонились, ведь была пятница.

Деньги за билет мне возвращать не стали, а просто вручили посадочный талон. Все было корректно, да и эти ребята вообще не имеют никакого отношения к тому решению, которое было принято. Видимо, оно обсуждалось давно. Там ведь сейчас проводится культурный фестиваль. Я догадываюсь о причинах отказа, я был в Абхазии. Но пограничники же не сообщили мне ничего определенного. Поэтому я не знаю, что именно могло произойти», - рассказал «Звезде» Ерофеев.

Законодательство Грузии запрещает въезд на территорию Абхазии и Южной Осетии со стороны России. Двадцать первого октября по этой же причине в аэропорту Тбилиси задержали художественного руководителя детского киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского. Так же как и Ерофеева, его вернули в Россию.