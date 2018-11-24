В Египте нашли древнюю гробницу с мумиями

Ученые из Египта нашли в историческом регионе Аль-Барр аль-Гарби недалеко от города Луксор на юге страны гробницу времен фараонов XIX династии, которая относится к XIII веку до нашей эры. Об этом в субботу сообщил министр по делам древностей Египта Халед аль-Анани, пишет издание Shorouk News.

Министр рассказал, что раскопки провела экспедиция, работающая с Высшим советом по делам древностей Египта. Он добавил, что в усыпальнице обнаружили два саркофага с мумиями, а стены самого места захоронения покрыты разноцветными фресками и иероглифическими письменами.

Аль-Анани добавил, что гробница принадлежит одному из приближенных к древнеегипетским правителям лицу, которого звали Фаорхатеп. Фараоны XIX династии правили Древним Египтом с 1292 по 1186 год до нашей эры.

Генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей профессор Мустафа Вазири отметил, что специалисты начали раскопки в этом месте в марте. Кроме саркофагов, им удалось найти в том же захоронении более тысячи фаянсовых ритуальных фигурок ушебти, несколько свитков папирусов и десятки других вещей эпохи фараонов.