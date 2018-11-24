Экипажи «Стрижей» ВКС РФ вылетели в Иран

Экипажи авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи» вылетели в Иран на авиасалон Iran Air Show - 2018. Летчики впервые продемонстрируют свою обновленную программу в составе семи экипажей.

Самолеты вылетели из подмосковной Кубинки. По маршруту следования они совершат две промежуточные посадки. Перелет осуществляется совместно с самолетом Ил-76.

В ходе авиасалона летчики ВКС продемонстрируют программу одиночного пилотажа на форсажном режиме работы двигателей, а также программу группового пилотажа с перестроением шести экипажей в различные фигуры, такие как «стрела», «конверт», «звезда».

Помимо этого, будут выполнены «петля Нестерова», «косая петля», синхронные «бочки», «зеркало», «колокол», «роспуск» и многие другие.

Международный авиасалон Iran Air Show - 2018 пройдет с 26 по 29 ноября 2018 года на острове Киш в Иране.