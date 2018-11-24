Умерла писательница Инна Вишневская

Российский театральный и литературный критик Инна Вишневская скончалась на 94-м году жизни. Об этом в Facebook сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

Он рассказал, что Вишневская была человеком театра и ее «устные рассказы и выступления всегда вызывали гомерический хохот».

Заславский добавил, что писательница преподавала в ГИТИСе и Литературном институте имени Горького почти полвека. Она была любимицей студентов.

Дата и место прощания в данный момент неизвестны.

Основными направлениями исследований Вишневской являлись классическая и современная драматургия, история русского сценического искусства и театральная критика, классическая и современная литература.