Порошенко написал с ошибкой про войну с Россией

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила над опечатой украинского президента Петра Порошенко, который допустил ее в словах «гибридная война». Об этом Захарова рассказала на своей странице в Facebook.

Речь идет о посте в Twitter Порошенко, в котором он написал о «гидридной войне» с Россией.

«Теперь Россия ведет против Украины не гибридную, а гидридную войну. Гидра - новое "оружие Кремля"?» - написала Захарова.

Захарова также попросила украинского лидера уточнить слова о террористах, которых якобы подготовили в «таборах Ростова и Курска».

Ранее президент Украины Петр Порошенко в речи о необходимости вступления страны в ЕС и НАТО заявил, что благодаря такому развитию событий Киев сможет «окончательно и бесповоротно» расстаться с Москвой.