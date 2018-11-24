20 мирных жителей, в том числе девять детей, погибли от удара коалиции США в Сирии - СМИ

Государственное агентство Сирии SANA сообщило о гибели 20 мирных жителей, включая девятерых детей, при авиаударах коалиции во главе с США по городу Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор.

Двадцать четвертого ноября СМИ сообщили, что в результате авиаудара коалиции, возглавляемой США, погибли по меньшей мере 11 человек в населенном пункте Аль-Шафа в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Жертвами стали в том числе три женщины и пятеро детей.

Ранее правозащитная организации Human Rights Watch заявляла, что возглавляемая США западная коалиция неоднократно применяла белый фосфор в Сирии и Ираке.