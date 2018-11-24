Лавров отреагировал на заявление Британии о «российской угрозе»

Глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции прокомментировал заявление главы Генштаба ВС Британии генерала Марка Карлтона-Смита о том, что РФ представляет большую угрозу, чем террористические организации. Об этом сообщает RT.

Он рассказал, что с таким заявлением уже выступал экс-президент США Барак Обама на Генеральной ассамблее ООН. Лавров отметил, что следующей проблемой бывший американский президент назвал лихорадку Эбола.

Дипломат подчеркнул, что с Эболой справились с помощью России, а вот «с ИГ* пока не до конца разобрались».

Лавров подчеркнул, что Москва не может никому запретить «проявлять свои интеллектуальные способности».

*ИГ - террористическая организация, запрещена в РФ