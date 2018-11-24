Мемориальную доску в честь вдохновителя украинского нацизма откроют в Киеве

В Киеве установят мемориальную доску в честь пропагандиста националистических идей и основоположника идеологии интегрального украинского национализма Дмитрия Донцова. Доску решили повесить на фасаде здания, в котором располагается украинское государственное информационное агентство «Укринформ». Об этом на своей странице в Facebook написал директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

«Мэрия Киева установит мемориальную доску в честь "выдающегося киевлянина" Дмитрия Донцова, который вовсе не киевлянин, а омерзительный фашист, антисемит и нацистский коллаборант», - написал Долинский.

Он добавил, что Донцов в годы Великой Отечественной войны проживал в Берлине и оккупированной Праге, где сотрудничал с нацистскими властями. Работы Донцова легли в основу идеологии ОУН*.

*ОУН - националистическая организация, запрещенная в РФ