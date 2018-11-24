ЦИК РФ не нашел нарушений в работе избиркома Приморья накануне губернаторских выборов

Российский Центризбирком изучил все постановления о регистрации и отказе в ней кандидатам на повторных выборах главы Приморского края. Об этом на брифинге во Владивостоке рассказал представитель ЦИК РФ Евгений Шевченко. Ранее по рекомендации ЦИК РФ местный избирком признал недействительными результаты сентябрьского голосования.

Таким образом, все решения краевой избирательной комиссии по поводу регистрации кандидатов на губернаторское кресло законны.

«Мне хотелось бы выразить уверенность от имени ЦИК, что и последующие этапы, и само голосование пройдут в строгом соответствии с избирательным законодательством», - отметил Шевченко.

Ранее стало известно об отказе в регистрации сразу нескольким кандидатам, в числе которых оказался самовыдвиженец-коммунист Андрей Ищенко. Он представил в избирком пакет документов, собранных с нарушениями, а именно неверно обозначил свой статус в общественной организации, принадлежность к которой указал, сообщает РИА Новости.

В итоге на финишную прямую губернаторской гонки вышли следующие зарегистрированные избиркомом кандидаты: Игорь Степаненко («Патриоты России»), врио губернатора Приморья Олег Кожемяко (самовыдвиженец), Роза Чемерис от партии «За женщин России», Алексей Тимченко от «Партии роста» и депутат Госдумы Андрей Андрейченко из стана либерал-демократов.

Остальным кандидатам в регистрации было отказано. Новые выборы состоятся 16 декабря.