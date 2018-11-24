Найден эффективный метод отказа от курения

Для эффективной борьбы с курением необходимо использовать влияние общества на человека. То есть если в обществе сформируется осуждение и отвращение к этой вредной привычке, то курильщиков станет меньше. К такому выводу пришли ученые из Западного университета в Канаде. Их исследования опубликовал журнал Journal of Consumer Affairs.

Ученые провели общественный эксперимент, в котором участвовали 156 курильщиков. Все они - граждане США, сообщает газета «Известия».

Участникам демонстрировали пачки сигарет, на которых изображены фотографии людей и слоган «Так люди смотрят на курильщиков». Часть тех, кто был задействован в опыте, признались, что испытывали дискомфорт, видя такие фотографии. Также они отмечали, что у них повышалась мотивация бросить курить.