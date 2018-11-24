Лавров раскрыл истинные цели США в Сирии

Борьба с ИГ* для американцев является лишь предлогом для непрекращающихся попыток свергнуть законную сирийскую власть. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров со своим португальским коллегой.

Главы внешнеполитических ведомств встретились в Лиссабоне, где обсудили важнейшие вопросы международной повестки и двусторонних отношений. Отдельно Лавров остановился на заявлениях начальника Генерального штаба ВС Соединенного Королевства.

«Что касается высказываний о том, что Россия для Великобритании большая угроза, чем ИГ*, то этот господин не оригинален. Об этом еще давно говорил Обама на Генеральной ассамблее ООН. Еще одной угрозой он назвал Эболу. С эпидемией, к счастью, справились, при нашем содействии, кстати, а вот с террористами пока не разобрались.

На подконтрольной сирийскому правительству территории они разгромлены, но очаги сопротивления остались. И основной очаг - на территории, которую контролируют США, на восточном берегу реки Евфрат, это зона населенного пункта Эт-Танф», - сказал глава российской дипломатии.

Министр особо отметил тот факт, что Вооруженные силы США находятся в регионе незаконно. Они создали подконтрольную зону радиусом 55 километров. Кроме беженцев, в ней оказались тысячи террористов, которые рассматриваются американскими военными едва ли не как основные союзники, предположил Лавров.

Помимо ситуации в САР, стороны поделились мнением относительно перспектив выхода США из ДРСМД, назвав его крайне нежелательным. После совместной пресс-конференции российский министр иностранных дел пригласил португальского коллегу нанести ответный визит в удобное для него время.

*ИГ - террористическая организация, запрещена в РФ