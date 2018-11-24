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За гранью добра и зла: как убийство Хашогги помогло США найти универсальный ответ на обвинения в любых преступлениях

Николай Петров
18:00 24.11.2018
От всех этих американских «ценностей» и так называемого «морального превосходства Америки» остались только пепел и зловонный дым
Фото: Depo Photos ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Ведущий программы «Задело» Николай Петров:

На этой неделе произошло событие, которое, как мне кажется, забило последний гвоздь в крышку гроба либеральных свобод и универсальных ценностей. В систему, которая, как нам рассказывали, базируется на святых принципах независимого расследования, беспристрастного суда и справедливого приговора. И этот гвоздь забил Дональд Фредович Трамп. Он сказал все, что думал по поводу убийства саудовского журналиста Хашогги. И это, простите, было просто за гранью добра и зла.

Отвечая на вопросы прессы после телеконференции по поводу американского национального праздника, Дня благодарения, президент США рассказал, что наследный принц Мухаммед бин Салман Аль Сауд ненавидит это преступление, убийство журналиста, едва ли не больше, чем сам Трамп. Несмотря на то что на прошлой неделе появились сообщения о том, что ЦРУ с большой степенью уверенности установило, что именно наследный принц приказал убить Хашогги, Трамп обвинил прессу в ложных сообщениях и утверждал, что принц, может быть, это сделал, а может быть, и нет.

Затем Дональд Трамп заявил, что Саудовская Аравия - очень важный союзник США и если следовать одному стандарту, то союзников легко потерять. На последний вопрос, кто же все-таки убил Хашогги, Трамп сказал буквально следующее: «Мы все виноваты в его смерти. Мир вообще очень жестокое место».

Это потрясающий ответ! Без шуток. Помните фильм «Адъютант его превосходительства»? «Павел Андреевич, вы шпион?» - «Видишь ли, Юра, жизнь сложная штука». «Господин Трамп, кто убил журналиста Хашогги?» - «Э-э-э… Видите ли, мир вообще жестокое место». Вообще, подозреваю, теперь, и уже очень скоро, это станет универсальным ответом на обвинения в любых преступлениях. «Генерал Смит, это Ваши летчики разбомбили афганскую свадьбу?» - «Н-у-у-у… мир так жесток». И все! Взятки гладки, мир жесток, виновных искать и наказывать не надо! Зачем эти расследования, суды, поиск виновных и санкции?

Благодаря Дональду Фредовичу Трампу в юридическом словаре появилась универсальная «отмазка», которая избавляет от любой ответственности за любые, самые жестокие преступления. С пытками, расчлененкой. И вы знаете, самое потрясающее, что журналисты этот ответ «съели», зато в американских соцсетях сейчас настоящая буря. Когда до людей дошло, что на самом деле означает эта феерическая по цинизму формула. Вообще, конечно, ее можно было бы посчитать случайной оговоркой. Но Трамп, как известно, не может не писать в Twitter.  И вот там он дал обоснование того, почему Америка никак не ответит на убийство cаудовского журналиста:

«Мир очень неприятное место, особенно там, на Ближнем Востоке. У нас долгие исторические связи с Саудовской Аравией, которые абсолютно необходимы для национальной безопасности Америки. И еще это миллиарды, которые тратятся в США, множество рабочих мест и нефть».

Казалось бы, более циничного заявления про «бешеные миллиарды, рабочие места и нефть» сложно представить.  Но у американской администрации это получилось! На сайте Белого дома было выложено официальное заявление по поводу всей этой истории. Которое начинается так. Первая фраза: «Сначала Америка». Вторая: «Мир очень опасное место». Вот не шучу ни минуты.

Там, впрочем, есть и дежурные бессмысленные формулы про то, что, дескать, преступление против Джамаля Хашогги было ужасным и это не оправдывает нашу страну. Но вот о чем дальше пишет Трамп:

«После  большого визита в Саудовскую Аравию королевство согласилось инвестировать в Америку  450 миллиардов долларов США. Это создаст сотни тысяч рабочих мест, экономическое развитие и много дополнительного богатства для Соединенных Штатов. Из 450 милиардов долларов 110 миллиардов будут направлены на приобретение военной техники от Boeing, Lockheed, Raytheon и многих других крупных американских оборонных подрядчиков». Теперь, когда расследование жуткой смерти журналиста Хашогги в саудовском консульстве было фактически прекращено ради денег, ради 450 миллиардов долларов инвестиций, в том числе на покупку оружия, мне кажется, что от всех этих американских «ценностей» и  так называемого «морального превосходства Америки», которым нам постоянно тыкали в лицо, остались только пепел и зловонный дым. Их больше не существует. И да, мир после этого стал гораздо более опасным местом.

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.

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