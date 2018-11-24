Космонавт рассказал, как можно проверить высадку американцев на Луну

Космонавт Сергей Рязанский считает, что доказательством присутствия американских астронавтов на Луне могут послужить следы техники. Об этом он сообщил в интервью радиостанции «Говорит Москва».

«Наверняка останутся следы, наверняка есть и остатки посадочных модулей, роверов и прочего», - сказал он.

Рязанский подчеркнул, что он не сомневается в том, что американцы действительно были на Луне.

Ранее глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что была поставлена задача проверить, были ли американские астронавты на Луне. Он отметил, что сегодня ни одна мировая держава не способна в одиночку осуществить полноценную межпланетную миссию.

Напомним, в 1969 году американский астронавт Нил Армстронг стал первым человеком, который ступил на Луну. Всего на спутнике Земли побывало 12 американских астронавтов.