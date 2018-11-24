Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Сети опубликовали изображение осушенного Байкала

Анастасия Евдокимова
16:12 24.11.2018
На картинке озеро представляет собой котлован, на дне которого видна вода.
В Сети опубликовали изображение осушенного Байкала
Фото: Konstantin Mikhailov Russian Look, Globallookpress; КАРТФОНД, ВКонтакте

В Сети опубликовали изображение озера Байкал без воды. На картинке представлен полностью иссушенный водоем, который напоминает безжизненный котлован, на дне которого едва видна вода.

Картинка

«Завораживающе! Вот как выглядит Байкал, если выпить всю воду», - подписали картинку авторы поста в соцсети.

Озеро Байкал - огромное древнее озеро в горах Сибири к северу от монгольской границы. Оно считается самым глубоким в мире. Его средняя глубина - 744 метра. Двадцать первого ноября уровень воды в Байкале составил почти 456 метров.

Проблема снижающегося уровня воды в Байкале неоднократно поднималась. Сейчас он меньше порогового значения на шесть сантиметров. Для остановки оттока воды из озера власти предпринимают экономические решения.

За последние 60 лет колебания уровня воды в Байкале, близкие к критической отметке, наблюдались 15 раз. Так, в 1981 году уровень Байкала опустился на 70 сантиметров ниже критической отметки.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата24.11.2018, 08:43
Самой красивой студенткой России признана уроженка Пензы
Дата24.11.2018, 03:00
Юнармейцам Карелии рассказали о военных профессиях
Дата24.11.2018, 09:51
Факел с огнем зимней Универсиады - 2019 прибыл в Приморье
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата23.11.2018, 17:20
Опубликованы кадры синхронной посадки пары Су-57, снятые с воздуха
Дата22.11.2018, 09:25
В Госдуме предложили пересмотреть современное отношение к вводу войск в Афганистан
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
15:45 В стране и мире
Адвокат изнасилованной в Уфе дознавательницы впервые прокомментировала ход расследования
14:21 В стране и мире
Видео
Узоры петербургского дома, в котором жил Толстой, «отреставрировали» монтажной пеной: видео
13:53 В стране и мире
Видео
Полиция применила газ и водяные пушки против демонстрантов в центре Парижа
12:52 В стране и мире
Рогозин пообещал проверить, были ли американцы на Луне
12:23 В стране и мире
Адвокат Кокорина предложила общественности почувствовать себя на его месте
События дня
События дня
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
В Сети опубликовали изображение осушенного Байкала
Ученые нашли доказательства истребления жителей Содома и Гоморры
Видео
Живой эмбрион акулы обнаружен на дне океана: видео
Восстание машин: в Китае система распознавания лиц выписала штраф фотографии на автобусе
Видео
В Москве на проезжую часть рухнул бизнес-центр «Северянин»: видео
Видео
Голодный кот «вывернулся наизнанку», пытаясь достать вмерзшую в лед рыбу: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.