В Сети опубликовали изображение осушенного Байкала

В Сети опубликовали изображение озера Байкал без воды. На картинке представлен полностью иссушенный водоем, который напоминает безжизненный котлован, на дне которого едва видна вода.

«Завораживающе! Вот как выглядит Байкал, если выпить всю воду», - подписали картинку авторы поста в соцсети.

Озеро Байкал - огромное древнее озеро в горах Сибири к северу от монгольской границы. Оно считается самым глубоким в мире. Его средняя глубина - 744 метра. Двадцать первого ноября уровень воды в Байкале составил почти 456 метров.

Проблема снижающегося уровня воды в Байкале неоднократно поднималась. Сейчас он меньше порогового значения на шесть сантиметров. Для остановки оттока воды из озера власти предпринимают экономические решения.

За последние 60 лет колебания уровня воды в Байкале, близкие к критической отметке, наблюдались 15 раз. Так, в 1981 году уровень Байкала опустился на 70 сантиметров ниже критической отметки.