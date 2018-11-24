Путин предложил внести изменения в Уголовный кодекс РФ

В Госдуму был внесен законопроект по расширению перечня преступлений, уголовные дела по которым подлежат прекращению при условии возмещения ущерба, причиненного гражданину, организации или государству в результате совершения преступления. Соответствующая информация размещена в электронной базе данных нижней палаты.

Идея была предложена президентом России Владимиром Путиным.

Целью законопроекта являются дальнейшее формирование благоприятного делового климата в стране, сокращение рисков ведения предпринимательской деятельности, а также создание дополнительных гарантий защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования.

В расширенный перечень предлагается включить преступления, которые в той или иной степени относятся к мошенничеству в сфере предпринимательства, присвоения авторства или плагиата, нарушения изобретательских и патентных прав, присвоения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

Предлагается примечание к статье «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат» УК РФ дополнить пунктом, согласно которому человек, который впервые совершил данное преступление, будет освобожден, если он в полном объеме погасит образовавшуюся просроченную задолженность и выплатит компенсацию.