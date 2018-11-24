«Умирать не собираюсь, смерть меня сама испугается»: в Сети опубликован фильм о жизни людей в Донбассе

Известный украинский видеоблогер Анатолий Шарий опубликовал на своем канале документальный фильм о жизни мирного населения в Донбассе на неподконтрольных Киеву территориях. Фильм повествует о простых людях, которые существуют в жесточайших условиях постоянных обстрелов.

«Голодовка - это так же страшно, как война. Тут ждешь, пока убьют или ранят. Нету ничего, вот что страшно. Раньше не такая война была. А тут прямо по людям стреляют. Я как-то хотела ночью бежать в тоннель, думала, убьют. В тоннеле до утра сидела…» - рассказала женщина.

Героями фильма являются взрослые люди и дети, которые рассказывают о своем быте и о том, как им ежедневно приходится сталкиваться лицом к лицу со смертью.

«Если дым где-то, значит, рядышком упала. Это вроде моего наблюдательного пункта. Главное, чтобы дети не помнили этого», - рассказала другая женщина.

По словам местной жительницы, которая не может свободно передвигаться из-за состояния здоровья, ей во время обстрелов убегать некуда.

«Когда начинается, я встаю в уголок и жду. Бабки бегали на вокзал, там есть убежище, а я же неходячая. Я сижу, сижу. Не добегу. Да и думаю: куда бежать?» - рассказала она.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале того же года. Вопрос урегулирования ситуации постоянно обсуждается в мировом сообществе. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки.