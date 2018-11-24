Адвокат изнасилованной в Уфе дознавательницы впервые прокомментировала ход расследования

Адвокат изнасилованной в Уфе девушки-дознавателя впервые прокомментировала ход расследования уголовного дела, сообщает ГТРК Башкортостан. Журналистам удалось дозвониться до юриста потерпевшей, которая представляет ее интересы в суде.

«У нас все нормально. Самое главное, мы живые, а люди сидят. И это тоже самое главное», - рассказала в телефонном разговоре представитель пострадавшей Ирина Валиева.

Юрист добавила, что им с 23-летней подзащитной «ничего и ни от кого не надо». Резонансный случай произошел в ночь на 30 октября. По версии следствия, после совместного распития спиртных напитков трое высокопоставленных сотрудников уфимской полиции сначала жестоко избили, а потом изнасиловали девушку.

Второго ноября 51-летнего главу ОМВД России по Уфимскому району Эдуарда Матвеева, 50-летнего начальника ОМВД России по Кармаскалинскому району Салавата Галиева и 34-летнего главу отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павла Яромчука взяли под стражу и уволили из органов внутренних дел.

Ранее появилась информация о наличии у подозреваемых Матвеева и Галиева алиби. Якобы на момент совершения преступления они находились в одном из отелей, что зафиксировала камера видеонаблюдения, а значит, они не могли быть причастны к изнасилованию.

Расследование уголовного дела продолжается.