Эксперты назвали главные риски для экономики России в 2019 году

Специалисты Центра развития НИУ ВШЭ сообщили, что в ближайшие три года темпы ВВП будут находится на уровне 1,6-1,9%.

Предполагается, что негативный вклад внесут снижение цен на нефть, замедление роста экспорта и повышение ставки НДС.

По словам экономистов, экспорт нетопливных товаров и услуг из России рос вслед за темпами мировой экономики. Но глобальный экономический рост замедлится с 3,7% до 3,5% в 2021 году.

Ранее в Минэкономразвития давали другие прогнозы: в 2020 году экономика в России вырастет на 2%, в 2021 году темпы ВВП будут равны 3%.