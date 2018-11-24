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Лавров назвал отсутствие информации о Скрипалях доказательством того, что Британии есть что скрывать

Анастасия Евдокимова
15:13 24.11.2018
Сергей Лавров на пресс-конференции в Лиссабоне ответил на вопрос журналистов по «делу Скрипаля».
Фото: Andrew Parsons ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Глава МИД России на пресс-конференции в Лиссабоне ответил на вопрос журналистов, почему Великобритания обвиняет в «деле Скрипаля» Россию. По словам министра, за этим кроется обратная сторона медали и Британии есть что скрывать.

Лавров подчеркнул, что власти Британии обвиняют Россию, не предъявляя ни единого факта, подтверждающего вину, а все заявления и формулировки типа «весьма вероятно», «только у России могли быть мотивы» и прочее подчеркивают несерьезность того подхода, который британское руководство пытается презентовать на мировой и европейской арене.

«Когда страна, которая решила выйти из Евросоюза, заставляет всех остальных в отношениях с Россией делать то, что хочет Британия, то это не делает чести властям этой страны. Те, кто поддался на британские провокации в связи с высылкой российских дипломатов, в разговорах с нами не смогли объяснить, какие же факты предъявила им Британия. Их просто заставили подчиниться этому англосаксонскому колониальному требованию. Наш главный вопрос: "Где Юлия Скрипаль и ее отец?". Их не предъявляют общественности несколько месяцев. Это значит, что британским спецслужбам и властям есть что скрывать», - сказал Лавров.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Лавров нанесет рабочий визит в Лиссабон. Помимо встречи с главой МИД Португалии, он намерен провести беседу с президентом страны Ребелу де Соузой.

На этой неделе Скотленд-Ярд на своем сайте разместил три видео, на которых изображены люди, внешне похожие на Александра Петрова и Руслана Боширова, которых подозревают в отравлении Скрипалей нервно-паралитическим веществом «Новичок». В МИД РФ назвали это очередной безосновательной провокацией.

Инцидент произошел в марте этого года, власти Британии назвали Петрова и Боширова сотрудниками ГРУ. Сами россияне в интервью телеканалу RT обвинения отвергали. Они рассказали, что приехали в Солсбери как туристы.

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