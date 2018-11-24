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Шейх Дубая оплатил долги россиянки после смерти ее матери в ОАЭ

Ян Брацкий
15:13 24.11.2018
Наталья Попова умерла во время отдыха в ОАЭ от разрыва аорты.
Шейх Дубая оплатил долги россиянки после смерти ее матери в ОАЭ
Фото: Artur Widak ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Шейх эмирата Дубай взял на себе все расходы по транспортировке на родину тела умершей Натальи Поповой. Помимо этого, Мухаммед бен Рашид аль Мактум оплатил услуги частной клиники, в которой была прооперирована женщина, сообщается на его официальном сайте.

Трагический случай произошел в ОАЭ 29 октября. Отдыхавшая вместе с дочерью и двумя внучками россиянка внезапно почувствовала себя плохо. Позже у нее диагностировали разрыв аорты.

Наталью экстренно госпитализировали в больницу, где провели сложнейшую операцию. Врачи смогли совершить чудо и стабилизировали ее состояние. Однако спустя сутки пациентка умерла от послеоперационных осложнений.

Ее дочери Анастасии руководство клиники выставило астрономический счет за лечение матери - 15 миллионов рублей. Оплатить его самостоятельно семья погибшей не смогла. Арабский шейх не только рассчитался по всем долгам перед медиками и оплатил возвращение тела умершей на родину, но и приобрел авиабилеты членам семьи, а также взял не себя все сопутствующие расходы.  

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