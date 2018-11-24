Более 250 семей военнослужащих справили новоселье в ЗВО

В городе Богучар Воронежской области готовятся отмечать новоселье 254 военнослужащих Западного военного округа. Для них уже построили новые дома.

В торжественной обстановке семьям военных вручили ключи. Ремонт делать не нужно, все уже готово - можно заезжать и жить. Рядом - социальные, образовательные учреждения и торгово-развлекательный центр. Удобная транспортная развязка.

Пять новых домов предназначены под заселение военнослужащих, которые пополнят вновь формируемые части. К концу этого года в Воронежской области планируется полностью ликвидировать очередь на квартиры для военных. Для них за последние два года в Воронеже, Богучаре и Борисоглебске построено 12 домов - это 2,5 тысячи новых квартир.