Узоры петербургского дома, в котором жил Толстой, «отреставрировали» монтажной пеной: видео

Монтажная пена заменила отсутствие некоторых элементов декора на старом реставрируемом доме в Санкт-Петербурге.

Строители восстанавливают здание на углу Малого проспекта Петроградской стороны и Ждановской набережной весьма оригинальным способом. Им довелось попробовать себя в качестве художников и «дорисовать» архитектуру дома монтажной пеной.

Ремонтируемое здание построили в начале 1900-х годов. Это был доходный дом А. И. Ванюковой, в котором в разные годы проживали видные ученые и представители творческих профессий. Среди них был и писатель Алексей Толстой со своей семьей. Во время жизни в этом доме он написал «Гиперболоид инженера Гарина», завершил «Аэлиту» и начал «Хождение по мукам». На фасаде дома установлена мемориальная доска.