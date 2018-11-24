В Перми железнодорожные пути решили перенести во дворы жилых домов

Неожиданный вариант благоустройства Перми предложила местным жителям городская администрация. Она решила освободить набережную Камы от транзитных железнодорожных путей, чтобы на высвобожденной территории разбить зону отдыха для пермяков, сообщает пермская «Звезда».

А вместо этих путей предложила соорудить так называемый Северный объезд. Вот только по этому варианту рельсы и шпалы пройдет через территории трех жилых районов, прямо в 50-100 метрах от окон жилых домов. Есть и другой вариант, который предлагают сами жители. Но он, по оценке проектировщиков, на пять миллиардов дороже.

Сейчас в населенных пунктах, через которые планируется пустить поезда - в Заозерье и деревнях Тупица и Глушата - не утихают митинги. Представители администрации предлагают соглашаться на компенсацию за акустическое воздействие от проходящих поездов, местные же жители настаивают на изменении трассировки железной дороги.

Возможно, уже на следующей неделе конфликт выйдет на новую стадию: пермякам будет предложен первый вариант прохождения Северного железнодорожного объезда.