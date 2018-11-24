В РПЦ рассказали о начале гонений на прихожан УПЦ

На Украине начинаются гонения православных прихожан канонической церкви. Так отец Александр (Волков) прокомментировал решение украинского Минюста, который отменил передачу комплекса сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры в ведение Украинской православной церкви Московского патриархата.

Члены официальной комиссии пришли к выводу, что регистрация права пользования комплексом якобы была проведена с нарушениями.

Руководитель пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси Кирилла считает эти шаги продолжением целенаправленной политики угнетения верующих. По мнению священнослужителя, это не приведет ни к чему, кроме нарастания внутреннего сопротивления в стране. Отец Александр поделился своим мнением со «Звездой».

«К сожалению, власти Украины последовательно продолжают политику притеснения верующих Украинской православной церкви. Они рассчитывают, что все действия, которые они предпринимают, будут восприняты народом Украины как некая защита от фантастического иноземного влияния. На самом деле эти инициативы направлены против своих же граждан, против верующих Украинской православной церкви. Все это приведет лишь к нарастанию внутреннего противостояния и недовольства. К сожалению, мы видим, что власти Украины делают это последовательно.

Сначала это были вызовы духовенства в соответствующие правоохранительные органы, теперь юридические аспекты, связанные с имуществом. Шаг за шагом власти идут на то, чтобы упразднить Украинскую православную церковь. Они стремятся к тому, чтобы верующие в стране находились в стесненных условиях. Это начало полноценных гонений на православную каноническую церковь на Украине», - рассказал о своих опасениях отец Александр.

Ранее полиция Тернопольской области Украины возбудила уголовное дело по подозрению в незаконности передачи сооружений Почаевской лавры в ведомство Московского патриархата. Это произошло по распоряжению бывшего президента страны Виктора Януковича в 2003 году.

Свято-Успенская Почаевская лавра - православный монастырь в Почаеве Тернопольской области, крупнейший православный храмовый комплекс и монастырь на Западной Украине и второй в стране после Киево-Печерской лавры.