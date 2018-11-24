Полиция применила газ и водяные пушки против демонстрантов в центре Парижа

Парижская полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов, приблизившихся к закрытой для протестов зоне на площади Согласия.

Митингующие предпринимают попытки прорваться к Елисейским полям. Правоохранители пытаются противостоять им, используя все возможные законные способы. Стражи правопорядка начали применять против демонстрантов слезоточивый газ и водяные пушки. Под их напором митингующим приходится отступать: сражаться за свои права без противогаза становится проблематично.

Напомним, массовые протестные акции в центре Парижа проходят из-за повышения цен на топливо. Стоимость бензина во Франции с 1 января должна вырасти на 2,9 евроцента, дизеля - на 6,5 евроцента за литр. Только в течение 2018 года цены стали выше приблизительно на 23%. Поэтому несколько тысяч демонстрантов, распевая Марсельезу, призывают к отставке французского президента Эммануэля Макрона неподалеку от Елисейских полей. В ходе акций они даже облили нечистотами здание центрального муниципалитета.