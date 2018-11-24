Во Владивостоке арестовали косаток и белух

Во Владивостоке в прямом смысле этого слова арестованы 90 белух и 11 косаток. Арест - единственная мера спасти редких краснокнижных животных, сообщает РИА Новости. Региональным управлением Следственного комитета установлено, что все пойманные животные должны были быть переправлены в Китай.

Поводом для ареста стала информация Greenpeace России о том, что в Китай пытаются продать 15 краснокнижных косаток. Ранее в эту страну уже переправили 13 животных.

СК возбудил уголовное дело по статье статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Все арестованные особи относятся к Красной книге Камчатского края. Сейчас арестованные животные находятся в бухте Средняя и будут оставаться там до тех пор, пока расследование не завершится.

Чаще всего косаток и белух вылавливают в «культурно-просветительских» целях: для океанариумов в китайских торгово-развлекательных центров, которые растут как на дрожжах. Российские ихтиологи опасаются, что с такими темпами вылова животных Россия может потерять собственное поголовье косаток и белух за несколько лет.