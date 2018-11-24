В Польше полиция составила протокол на жителя Львова из-за наклейки с трезубцем на его машине

В Польше у жителя Львова возникли недопонимания с местной полицией из-за символов, нанесенных на его автомобиль.

Случай произошел в городе Перемышле. Один из местных жителей решил остановить автомобиль преподавателя «Львовской политехники» Ивана Кульчицкого из-за наклейки с украинским трезубцем на бампере. Мотивировал он это тем, что национальный символ был не желто-голубым, а красно-черным.

Прибывшая на место полиция долгое время не могла определиться, как ей быть: с одной стороны, имело место явное нарушение правил дорожного движения их гражданином, а с другой - нарушение польского закона о тоталитаризме, запрещающего определенные украинские символики. В итоге полицейские попросили Кульчицкого избавиться от наклейки под предлогом того, что ему «могут повредить авто на паркинге». Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети Facebook.

Польские правоохранители зарегистрировали заявление мужчины, остановившего Кульчицкого, о подозрении в совершении преступления. От наклейки украинскому патриоту пришлось избавиться.