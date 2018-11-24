Рогозин пообещал проверить, были ли американцы на Луне

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин пообещал проверить, были ли американские астронавты на Луне. Своими сомнениями на этот счет он поделился с президентом Молдавии Игорем Додоном во время его визита в компанию «Российские космические системы», сообщает РИА Новости.

«Мы такую задачу поставили: полететь и проверить, были они или не были. Они говорят, что были, мы проверим», - сказал Рогозин, отвечая на вопрос журналистов о присутствии американцев на поверхности естественного спутника Земли.

Рогозин также отметил, что сегодня ни одна мировая держава не способна в одиночку осуществить полноценную межпланетную миссию. Ранее в госкорпорации «Роскосмос» озвучили сроки появления на Луне обитаемой базы.

Первые россияне ступят на поверхность планеты в 2030 году. К этому сроку специалисты смогут организовать двухнедельную космическую миссию. До прилунения первых экипажей Россия планирует отправить к спутнику Земли автоматическую станцию.

Многие эксперты и просто энтузиасты до сих пор подвергают сомнению высадку американских астронавтов на Луне. Сторонники «теории заговора» утверждают, что первые шаги человека по инопланетному грунту были сняты в кинопавильоне.

Программа США по исследованию Луны носила название «Аполлон». Всего было осуществлено шесть успешных полетов. Согласно официальной версии, первый человек высадился на Луне в 1969 году. Это был Нил Армстронг.

Всего на Луне побывали 12 американских астронавтов.