Адвокат Кокорина предложила общественности почувствовать себя на его месте

Адвокат братьев Кокориных, находящихся в СИЗО по подозрению в нанесении побоев, призвала общественность самостоятельно определить степень виновности всех сторон конфликта. Для этого она обратилась к своим подписчикам в социальной сети с предложением оценить конкретные слова, которые якобы прозвучали в адрес ее подзащитных и стали причиной конфликта.

Юрист Татьяна Стукалова отметила, что при анализе кадров драки с водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталием Соловчуком становится заметно, что «кроме него, ни с кем из окружающих конфликтов не было, а это прямо указывает на конкретные причины конфликта только с ним».

Таким образом, адвокат подводит читателей к мысли о том, что водитель сам спровоцировал футболистов и их окружение на нанесение себе ущерба. После чего она обратилась к подписчикам с вопросом о том, как они повели бы себя в такой ситуации, приведя в пример конкретные нелитературные выражения, которые якобы использовала пострадавшая от действий спортсменов сторона.

«Предлагаю три варианта: сбежали, вызывали полицию, ответили адекватно, с вашей точки зрения», - пишет Стукалова в своем Instagram.

Напомним, 8 октября 2018 года в московской кофейне возник конфликт между российскими футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым и чиновником Минпромторга РФ Денисом Паком и директором ФГУП «НАМИ» Сергеем Гайсиным. Возникло недопонимание, и в ход пошли стулья. Однако перед этим спортсмены также успели избить водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. В результате всех инцидентов на футболистов было заведено уголовное дело.