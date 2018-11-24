Под Воронежем бушуют аномальные пожары

Под Воронежем бушуют природные пожары - небывалое явление для этого времени года. Всему виной - отсутствие снега на всей территории Центральной России.

Только за последние сутки пожарные выезжали тушить возгорания 45 раз. Огонь уже уничтожил площади в 13 гектаров. Причина проста - люди по привычке жгут мусор и траву, думая, что это не опасно. Но сильный порывистый ветер при сухой погоде способен любой, даже самый маленький очаг превратить в большое бедствие.

Так, в минувшую пятницу сильным огнем и дымом были охвачены левобережные районы города. Там вовсю полыхала сухая трава. Площадь возгорания составила 700 квадратных метров, столбы дыма поднимались вверх на несколько десятков метров.

В настоящее время наибольшие опасения у пожарных вызывают Новоусманский, Лискинский и Эртильский районы.