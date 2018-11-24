На Украине рассказали об обещании Меркель принять страну в ЕС

Украина может стать членом ЕС в ближайшие пять-восемь лет. Об этом в эфире ток-шоу на украинском телеканале «Прямой» рассказал депутат Верховной рады, первый заместитель председателя главы фракции «Блок Петра Порошенко» Игорь Кононенко.

Парламентарий ссылается на слова канцлера Германии Ангелы Меркель, которая якобы пообещала Киеву членство в союзе во время своего визита в украинскую столицу.

«Госпожа Меркель во время визита в Киев - а уровень Меркель как очень весомого европейского политика известен всем - впервые назвала примерный срок, который предстоит пройти нашей стране, чтобы стать действительным членом ЕС. Пять-восемь лет. Еще раз подчеркиваю: это впервые прозвучало от политика такого уровня», - рассказал в своем выступленииКононенко.

Представитель пропрезидентской партии в Раде напомнил, что официальный Киев уже получил безвизовый режим со странами ЕС, гармонизировал законодательство и принял ряд законопроектов, как того требовал Брюссель.

Примерные сроки вступления в Евросоюз ранее озвучивал и президент страны Петр Порошенко. Глава государства был уверен, что Киев станет полноправным партнером ЕС и его частью к 2025 году.