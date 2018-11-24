Безруков вновь стал отцом
О том, что актер Сергей Безруков и режиссер Анна Матисон ждут второго ребенка, стало известно в мае 2018 года.
Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press s_bezrukov, Instagram
Народный артист России Сергей Безруков вновь стал отцом. Накануне его супруга Анна Матисон родила сына. Об этом счастливый отец сообщил своим подписчикам в Instagram.
«Сын!!! И я снова был рядом. Анечка, любимая моя, родная моя!!! Спасибо тебе!!!» - оставил актер эмоциональную подпись к размещенной в Сети фотографии.
Радость отцовства Безруков испытывает не впервые. Пара растит дочь Марию. Она родилась в семье актера и режиссера 4 июля 2016 года. О том, что семейная чита ждет второго ребенка, стало известно в мае этого года.