Народный артист России Сергей Безруков вновь стал отцом. Накануне его супруга Анна Матисон родила сына. Об этом счастливый отец сообщил своим подписчикам в Instagram.

«Сын!!! И я снова был рядом. Анечка, любимая моя, родная моя!!! Спасибо тебе!!!» - оставил актер эмоциональную подпись к размещенной в Сети фотографии.

Радость отцовства Безруков испытывает не впервые. Пара растит дочь Марию. Она родилась в семье актера и режиссера 4 июля 2016 года. О том, что семейная чита ждет второго ребенка, стало известно в мае этого года.