По прозвищу Зверь: в Ростове-на-Дону задержан маньяк

Сотрудники полиции Ростова-на-Дону задержали маньяка, в течение 18 лет охотившегося на девушек одного типа - невысоких, стройных, с длинными волосами. Именно задержанный, 37-летний мужчина, убил 19 октября Маргариту Кузминову, сообщает телеканал «360».

В тот день девушка сообщила, что прогуляется со своим знакомым, однако домой так и не вернулась. Когда у Маргариты разрядился мобильный телефон, родители забили тревогу. Добровольцы и знакомые искали ее несколько дней - и нашли. Изнасилованной и задушенной.

Уже тогда следователи отметили, что на месте преступления были найдены биоматериалы, аналогичные тем, что оставил неизвестный на теле девушки, убитой в Ростове 18 лет назад.

Как именно ловили маньяка, не сообщается.

Сейчас мужчина признался еще в трех убийствах, совершенных в 2000, 2003 и 2008 годах. Хотя, возможно, это и неполный список.