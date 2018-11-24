Ученые нашли доказательства истребления жителей Содома и Гоморры

Археологи, десятки лет ведущие раскопки на территории Иордании, пришли к выводу, что обнаружили руины легендарных библейских городов и поняли причины и способы их уничтожения. О своих открытиях рассказали исследователи Юго-Западного университета Троицы Альбукерке.

В районе Мертвого моря находились города Содом и Гоморра. Однако найти их оказалось непросто: археологи обследовали множество примерно подходящих мест, включая даже дно самого моря. И вот они добрались до Таль-эль-Хаммана и достигли возможного успеха.

Как сообщает сайт «Комсомольской правды», группа исследователей установила, что обнаруженные здания были уничтожены мгновенной кристаллизацией минералов, что происходит из-за высокой температуры. Ученые пришли к выводу, что имело место падение метеорита. Предположительные Содом и Гоморра превратились в руины около 4000 лет назад. Катастрофические последствия этого описаны в Библии и многих других древних свидетельствах, к примеру в мифе о Фаэтоне. В библейском предании говорится, что Бог уничтожил местных грешников вместе с их городами.

Ранее ученые уже пытались обнаружить руины древнейших городов. На дне Мертвого моря на расстоянии 30-40 километров от берега исследователи увидели колонну, куб, шарообразные обломки, свидетельствующие о том, что под толщей воды находятся творения человеческих рук.