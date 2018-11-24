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Лавров рассказал о главных целях США на Украине и в Европе

Ян Брацкий
11:19 24.11.2018
По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Вашингтон использует нестабильность в Европе для «подстегивания» опасной военной деятельности у границ России.
Фото: MFA Russia Flickr.com

Вашингтон намеренно «подстегивает» военную деятельность у российских границ. При этом безопасность стран Европы оказывается в заложниках подобной политики. Об этом в интервью португальской газете Publico рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Вызывает крайнюю озабоченность то, что Брюссель не только поступился своими принципами и ценностями, закрыв глаза на вооруженный переворот в Киеве, свергнувший демократически избранного президента, но и последовал указке из Вашингтона, присоединившись к антироссийским санкциям», - написал Лавров.

При попустительстве европейской бюрократии и поддержке своих идейных единомышленников США создали на Украине кризис. Его последствия оказались разрушительными для атмосферы доверия, «над которой много лет трудились ответственные лидеры России и ключевых европейских государств», подчеркнул Лавров.

Главными «пострадавшими» от геополитических игрищ Вашингтона стали отношения РФ и Европы. Последняя несет миллиардные убытки из-за невозможности нормально торговать со своим соседом.

Тем временем киевские власти «ведут войну против собственного народа», с сожалением констатировал министр иностранных дел РФ.

«США же не несут никаких потерь. Более того, пользуются ситуацией для раскручивания гонки вооружений там, где, как мы все надеялись, нет места новой холодной войне», - подвел итог глава российской дипломатии.

Оценивая активность НАТО у российских границ, Лавров еще раз потвердил, что неконструктивные действия Североатлантического альянса не останутся без ответа.

На фоне этого в Европе тем не менее растет число тех, кто осознает бесперспективность конфронтации и не желает приносить в жертву корысти внерегиональных игроков собственную безопасность, уточнил Лавров.

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