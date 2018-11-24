Электромотоцикл впервые напечатали на 3D-принтере

В Германии представили первый электро-мотоцикл, полностью распечатанный на 3D-принтере.

Уникальный байк получил название «Новая Эра», и его вид действительно впечатляет. Элекробайк, во-первых, приобрел футуристический дизайн, во многом благодаря возможностям 3D-печати. Во-вторых, у него гибкие бамперы, в-третьих,встроенные в корпус датчики движения и освещения. При этом весь мотоцикл состоит всего из 15 деталей.

Подробные технические характеристики этого чуда техники изобретатели пока держат в секрете. По словам инженеров, создание байка «Новая эра» должно полностью изменить представление человечества о личном транспорте будущего, так как отныне каждый желающий сможет придумать и самостоятельно напечатать мотоцикл своей мечты. Ну или отремонтировать его, напечатав в нужном количестве наиболее часто ломающиеся детали.