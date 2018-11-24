СК РФ проведет проверку обстоятельств инцидента с упавшим в колодец мальчиком в Уфе

В Уфе пятилетний ребенок провалился в глубокий открытый колодец. Инцидент произошел на перекрестке улиц Пушкина и Новомостовой вечером 23 ноября, когда мальчик возвращался из детского сада.

Управлением Следственного комитета России по Республике Башкортостан инициирована проверка обстоятельств произошедшего. Из-за падения в открытый люк, глубина которого не менее пяти метров, ребенок получил повреждения тела и был госпитализирован.

Следователи опрашивают очевидцев и выясняют, в чьем ведении был участок с открытым колодцем. После проведения всех необходимых следственных действий будет принято процессуальное решение. Об этом сообщает следственное управление по взаимодействию со СМИ СК РФ по Республике Башкортостан.