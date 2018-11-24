Украина намерена обвинить Россию в «милитаризации» Азовского и Черного моря

Украина готовит проект резолюции для рассмотрения на Генассамблее ООН о «милитаризации» Россией Азовского и Черного морей. В частности, речь о, якобы, создании в Азовском море военно-морской базы. В МИД РФ документ уже назвали «придуманной страшилкой», «высосанной из пальца», сообщает RT.

Неизвестно, будет ли документ рассмотрен вообще. Как заявила пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко, «ожидается в декабре в рамках 73-й сессии Генассамблеи ООН, этот вопрос не рассматривался в комитете».

В ЕС уже неоднократно заявляли «принять меры» относительно ситуации в Азовском море, на что Москва постоянно напоминала евроколлегам, что Азовское море не находится в еврограницах, а потому к нему не применимы и евросанкции.