В России предсказали гонения против священников из-за отмены передачи Почаевской лавры УПЦ

Решение властей Украины об отмене передачи зданий Почаевской лавры Украинской православной церкви может привести к гонениям против священнослужителей и монашества канонической церкви.

Об этом заявили в отделе внешних церковных связей Московского патриархата. По словам протоиерея Николая Балашова, политики стремятся «загнать» верующих вместо церкви в сомнительную организацию с «сиюминутными целями», которая создана «далекими от веры людьми». И цель этого – далеко не «достижение спасения душ для вечной жизни».

«Церковь неудобна разрушителям духовных основ украинского общества. Но она сильна верностью Христу и в этой верности неодолима», — цитирует ТАСС Балашова.

Ранее украинский минюст отменил передачу комплекса Свято-Успенской Почаевской лавры в пользование канонической УПЦ. По его мнению, регистрация права пользования им была проведена с нарушениями, поэтому передача была аннулирована.