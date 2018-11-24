«Поезд истории ушел» – в правительстве РФ ответили на слова Порошенко о Крыме

Российский сенатор Алексей Пушков ответил на слова президента Украины Петра Порошенко о визите в Крым президента России Владимира Путина. Политик напомнил украинскому лидеру, что полуостров вновь стал российским «после недолгого недоразумения».

«От заклинаний Порошенко Крым на Украину не вернется. Поезд истории ушел. Казус истории уже исправлен», — заявил Пушков.

Ранее Порошенко заявил, что визит Путина в Крым является нарушением международного права. Как выразился украинский лидер, «от этих визитов Крым не станет российским».