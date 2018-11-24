В Сан-Франциско паром протаранил причал не сбавляя хода: видео

В Сети появилось видео столкновения парома с причалом в американском городе Сан-Франциско.

На кадрах видно, как судно движется в направлении пристани, не сбавляя темпа. Люди, находящиеся на суше, заметили неладное и поспешили убраться с опасного места. Паром прошел мимо участков, к которым мог бы причалить, и «уткнулся» носом прямо в угол пристани. Видео инцидента опубликованы в социальных сетях.

Предварительно сообщается о двух пострадавших, при том, что на борту было 53 человека. Их состояние здоровья уточняется, на месте происшествия работают экстренные службы США. Начато расследование.