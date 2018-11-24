Друзья выгнавших ребенка полуголым в подъезд в Подольске утверждают, что мальчика в семье никто не обижал

«Звезда» попыталась разобраться в ситуации, случившейся в подмосковном Подольске, где в одном из домов нашли плачущего полураздетого малолетнего мальчика. Как известно, ребенок был в одном нижнем белье и сапожках, и к моменту, когда жители подъезда обнаружили его, уже успел сильно замерзнуть.

Существует две версии инцидента: версия «стороны родителей» ребенка и версия соседей. И они диаметрально противоположны.

Подруга матери ребенка Наталья, в квартире которой находилась семья в момент происшествия, рассказала, что ребенка никто никогда не обижал, что он ни в чем не нуждался. По ее словам, семья «жила нормально», а все события, ставшие инфоповодами, «придумала соседка».

Наталья отметила, что семья – непьющая, но в день событий мальчику исполнилось полтора года, и в честь этого было решено употребить алкоголь. Обычно он спал на ее диване в соседней комнате, но в тот момент по причине плохого самочувствия Натальи было решено оставить на кровати ее, а мальчику постелить матрас в основной комнате.

«Плохо себя чувствовала. Они (родители мальчика – прим. ред.) сказали, чтоб я легла на диван, а сами постелили большой матрас. Холодно в комнате не было», — сообщила Наталья.

В целом, Наталья характеризует семью как обычную, без каких бы то ни было особых минусов. Однако соседи, которые в злополучную ночь обнаружили мальчика и согрели его, придерживаются другой точки зрения.

Иван, один из жильцов, рассказал, что семья всегда отличалась «криками и ором», вела аморальный образ жизни и была неблагополучной. При этом, особо их никто и никогда не видел, потому что они практически не покидали квартиры.

Оказавшись внутри жилья Натальи, после того, как отец ребенка «прибежал и забрал» мальчика от соседей, Иван увидел следы «дружеской встречи» его родителей со своими друзьями: запах алкоголя, клубы сигаретного дыма, нетрезвых людей и спящего на матрасе на полу ребенка. Он не проснулся даже тогда, когда в квартире оказались полицейские и представители службы опеки.

«Сейчас ребенок в больнице. Опека сказала родителям уезжать и обустраивать быт по месту прописки, а это в Краснодарском крае», — рассказал Иван.

По его словам, мальчика вернут родителям только в том случае, если они «исправятся» и сделают условия своего существования более подходящими для малолетнего ребенка. Случится это или нет – покажет время.