Самой красивой студенткой России признана уроженка Пензы

В Казани выбрали самую красивую студентку России из 12 финалистов конкурса «Краса студенчества России – 2018». Все участницы конкурса стремились поразить членов жюри хореографическими, вокальными и артистическими номерами. Девушки приняли участие в дебатах и интеллектуальной викторине.

В результате победительницей стала учащаяся Пензенского государственного университета Алина Зарейник, сообщают «Известия». Алина, в свои годы, особа уже очень титулованная. Она мастер спорта по художественной гимнастике, первая вице-мисс студенчество России 2015, Мисс студенчество Пензы и Мисс ПГУ.

Второе место – и титул «Вице-краса» получила студентка Ульяновского педагогического университета Екатерина Колосова.

Теперь победительницу конкурса ждет денежный приз в размере 100 тысяч рублей и возможность принять участие в фестивале «Российская студенческая весна».