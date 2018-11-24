На Ставрополье наградили ночную продавщицу, отбившуюся шваброй от вооруженных грабителей

В Минеральных водах наградили за мужество и героизм ночную продавщицу местного магазинчика Елену Моисееву. В ночь на 14 ноября женщина совершила по-настоящему героический поступок, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление полиции Минеральных вод.

У Елены была обычная ночная смена в небольшом продуктовом магазинчике. А происшедшее зафиксировала единственная камера видеонаблюдения. Неожиданно в магазин врывается молодой – судя по комплекции – парень, быстро натягивает на лицо шапочку и, выставив вперед пистолет, направляется к месту продавца. Вот только Елены в это время там не было. Когда налетчик сориентировался, женщина уже перешла в наступление, выставив вперед рукоять швабры. Несколько секунд бандит еще пытался размахивать пистолетом, но произвести впечатление на храбрую продавщицу он так и не успел – пришлось бежать.

А женщина, предварительно заперев дверь, вызвала наряд сотрудников полиции. Тот сперва задержал налетчика, а затем и его напарника. Оба задержанных заключены под стражу.

Ну а Елена Моисеева получила из рук Начальника отдела МВД России по Минераловодскому городскому округу Юрия Вышегородцева букет цветов и благодарственный диплом.