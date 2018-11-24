В результате удара коалиции США по Сирии погибло 11 человек - СМИ

В результате авиаудара коалиции, возглавляемой США, погибли по меньшей мере 11 человек в населенном пункте Аль-Шафа в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает сирийское агентство SANA.

Так, жертвами бомбардировки стали в том числе три женщины и пятеро детей. При этом уточняется, что количество пострадавших и жертв может возрасти, поскольку удары не прекращаются, и в настоящее время существуют трудности в разборе завалов и извлечения раненых и тел погибших из-под обломков.

При этом официальный Дамаск ранее неоднократно утверждал, что во время атак ВВС коалиции неоднократно применяли запрещенные боеприпасы с белым фосфором и кассетные бомбы.

Ранее правозащитная организации Human Rights Watch заявляла, что возглавляемая США западная коалиция неоднократно применяла белый фосфор в Сирии и Ираке.